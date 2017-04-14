İki aile arasında kavga çıktı: 10 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 3’ü polis, 1’i ağır toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çatak merkezde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 3’ü polis, 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Çatak Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan 2 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.