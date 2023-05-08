  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İki grup arasında bıçaklı kavga: 13 yaralı

İki grup arasında bıçaklı kavga: 13 yaralı

İki grup arasında bıçaklı kavga: 13 yaralı
Güncelleme:

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler şırnak bıçaklı kavga gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı
Rıdvan Dilmen de Erman Toroğlu'nu doğruladı
Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı
Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek; yağışlar geri geliyor
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
Selin Ciğerci'nin ''iğrenç'' yoruma yanıtı çok sert oldu
Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu’na ''İlk turda bitmeli'' desteği
Erzurum'daki taşlı saldırının ardından bir provokasyon da Trabzon'da
İstanbul'da faciadan dönüldü! Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar
iPhone'dan sonra PlayStation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor