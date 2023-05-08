İki grup arasında bıçaklı kavga: 13 yaralı

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 kişi bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.