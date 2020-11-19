İkinci kez evlat acısı! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Nazilli ilçesinde oturan Esra Ekim (27) ile Cemil Ekim’in (34) Aralık 2019’da dünyaya gelen kızları Zeynep’te, birçok bebekte karşılaşılan yeni doğan sarılığı görüldü. İki haftada geçmesi beklenen sarılığın geçmemesi üzerine ailesi Zeynep bebeği tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’ne götürdü. ADÜ Hastanesi’nden İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Zeynep bebeğe siroz teşhisi konuldu.

ZEYNEP BEBEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Zeynep bebeğin karaciğeri iflas noktasına geldiği için nakil yapılmasına karar verildi. İzmir’de özel bir hastaneye nakil için yatırılan Zeynep bebeğe, 22 Nisan’da babası Cemil Ekim’den karaciğer parçası alınarak nakli sağlandı. Nakil başarıyla gerçekleşirken Zeynep bebeğin ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Nazilli’deki evinde aniden fenalaşan Zeynep bebek, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLK ÇOCUKLARINI DOĞUM SIRASINDA KAYBETTİLER

İlk çocukları olan Hüseyin Ekim’i doğum sırasında kaybeden Ekim ailesi, ikinci kez çocuklarını kaybetmesi ile bir kez daha evlat acısı yaşadı.