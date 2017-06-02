Ünlü oyuncunun yeğenini kavgada haşladılar !
Ünlü oyuncunun yeğenini kavgada haşladılar !
Susuzluk çekmemek için iftar ve sahur sofralarınızdan eksik etmeyin
Susuzluk çekmemek için iftar ve sahur sofralarınızdan eksik etmeyin
Memur ve emeklinin zammı belli oldu ! Bir de müjde var..
Memur ve emeklinin zammı belli oldu ! Bir de müjde var..
NTV ve Star'ın satışıyla ilgili flaş gelişme
NTV ve Star'ın satışıyla ilgili flaş gelişme
PTT'den çok önemli uyarı: Bu evrakı sakın teslim almayın
PTT'den çok önemli uyarı: Bu evrakı sakın teslim almayın
Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Haziran 2017 11:36

İmam nikahlı, hamile eşini bıçakladı

Adana'da 25 yaşındaki Murat K., tartıştığı imam nikahlı 5 aylık hamile eşi 23 yaşındaki Suzan Y.'yi darp edip bıçakla yaraladı.

İmam nikahlı, hamile eşini bıçakladı
A+ A-

Hastanede tedaviye alınan Suzan Y.'nin durumunun iyi olduğu, ancak bebeğini kaybetme tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile imam nikahlı, 5 aylık hamile eşi Suzan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat K., Suzan Y.'yi dövüp, bıçakladı, ardından da ambulans çağırdı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Suzan Y., tedaviye alındı.

Murak K., hastanede polise, eşinin kendi kendine zarar verdiği söyledi. Suzan Y. de imam nikahlı eşiyle aynı yönde ifade verdi. Ancak doktorların genç kadının sırtındaki yaranın bıçak yarası olduğunu belirlemesi üzerine yeniden Suzan Y.'nin ifadesine başvuruldu. Suzan Y., bu kez imam nikahlı eşinin kendisini darp edip, bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine suçunu itiraf eden Murat K., gözaltına alındı.

Kadın doğum servisinde tedavisi süren Suzan Y.'nin durumum iyi olduğu, ancak bebeğinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

imam nikahlı , hamile , bıçaklama