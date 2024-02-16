İnfial yaratan taksici cinayetinin zanlısı kendini böyle savundu

İzmir'de soğukta üşümesin diye kendisine aracına alan taksici O.G.'yi öldürüp, gasbeden D.A. (19) hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, ''Amacım zarar vermek değildi. Madde etkisindeydim. Sıkıntılarım vardı'' dedi. Mahkeme başkanı ise ''Sen o sıkıntıların cezasını başkalarından mı çıkardın?'' diye karşılık verdi.

Olay, 1 Şubat saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu D.A., evli ve 2 çocuk babası O.E.'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran A., ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. D.A., tabancayla ateş edip taksici E.'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran A., E.'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan O.E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerası ile bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin D.A. olduğu tespit edilip, olayın ertesi günü saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan A., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan D.A.'ın tabancayla ateş edip vurduğu taksi şoförü E.'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. A.'ın tabancayla yaraladığı E.'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin (16) ifadesine ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık D.A.'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. A. ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirtip, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan A., ifadesinde ayrıca "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren A., toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti. E.'nin kızı N.E. ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı" dedi.

Savcının olaya ilişkin değerlendirmesinde A.'ın suç tarihinde tanınmasına engel olabilecek şekilde başı kapüşonla kapalı ve yüzü maskeli olduğu belirtildi. Ruhsatsız tabanca ile E.'ye ateş edildiği, kendisini savunamayacak durumda bulunan maktule ait cep telefonuyla kablosuz kulaklığın yağmalandığı kaydedilerek, "Böylelikle şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır" denildi. İddianamede A. için 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

D.A.'ın yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık D.A., taksici O.E.'nin boşandığı eşi N.K., kızı N.E. ve tarafların avukatları yerini aldı. Öldürülen taksici E.'nin cezaevindeki oğlu O.E. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Savunma için söz verilen sanık D.A., taksideki araç kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak sesle oynandığını öne sürerek, "Çünkü, taksiciye 'Kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı. 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi.

TAKSİ HAREKET HALİNDEYKENDEN DE TABANCASINA EL ATMIŞ

Mahkemede, olay gününe ait MOBESE ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Sanık A.'nın yol kenarında beklediği; taksici E.'nin durup onu aldığı ve yaşanan olay anı gösterildi. Mahkeme Başkanı, sanık A.'ya olay günü taksiye sağ arka kapıdan binmesine rağmen neden şoförün kör noktasına gelen sol arka koltuk kısmına geçtiğini sordu. A., bu soruya "O an bu durumu fark etmedim" diye yanıt verdi. Şoför E.'nin aracını kullandığı sırada da sanık A.'nın tabancasına el attığı ortaya çıktı. Mahkeme başkanının, 'Araç hareket halindeyken elini beline atıp bir şey çıkarmaya çalışıyorsun' demesi üzerine A., belinden çıkartmaya çalıştığı şeyin tabanca olduğunu söyledi.

'SIKINTILARIN CEZASINI BAŞKALARINDAN MI ÇIKARTTIN'

Taksi şoförü E.'yi neden öldürdüğünün sorulması üzerine sanık A., "Amacım zarar vermek değildi. Madde etkisindeydim. Sıkıntılarım vardı" diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı, "Sen o sıkıntıların cezasını başkalarından mı çıkardın?' diye karşılık verdi. Mahkeme heyetinin, "Olayın öncesinde de silahını çıkartıyorsun. Maktulü öldürmek için mi keyif almak için mi ateş ediyorsun? Uzun süre başında duruyorsun. E.'nin öleceği kesin" demesi üzerine ise sanık A., amacının kendisini öldürmek olduğunu söyledi. "Ekonomik durumum kötü diyorsun. Aracı karıştırıyorsun. Taksicinin aracından 2 TL çıktı. Takside bu kadar mı para olur, paralar nerede?" sorusuna sanık A., 'Ben para almadım" diye cevap verdi. A., taksicinin telefonunu ise ailesini arayıp durumu haber vermek için aldığını söyledi. Taksici E.'nin telefonunun camına kırılarak zarar verildiği, SIM kartının kayıp olduğunun belirtilip, bu zararı karşılayıp karşılamayacağının sorulması üzeri de sanık A., "Zararı karşılamak istiyorum" dedi. Ayrıca polis tutanaklarında, gasbedilen kulaklığın evinde bulunduğu notu düşülmesine rağmen, sanık A., duruşmada telefon ile kulaklığı evin yakınındaki arazide bulunan bir sokak köpeğine ait kulübenin içerisine bıraktığını söyledi.

SANIK AVUKATI KAÇMA İHTİMALİ OLMADIĞI İÇİN TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık D.A.'nın avukatı müvekkilinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını ifade edip, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını kontrol edilmesi ve kaçma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Duruşmada dinlenen öldürülen taksici O.E.'nin kızı N.E. ise "Sanık, babamın telefonundan beni aradı Olay yerini tarif etti. Babamın ağır yaralı olduğunu söyleyip, ambulans çağırmamı istedi. Önce anneme, sonra da amcama haber verdim; şikayetçiyim" dedi. O.E.'nin eşi N.K. 7 ay önce boşanmalarına rağmen eşinin çocukları için evin geçimini sağlamaya devam ettiğin belirtip, sanık A.'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

'BABAM İYİLİK YAPTI

Bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan O.E.'nin oğlu M.E. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada, "Sanık intihar etmek istediğini söylüyor. Ama taksiye maskeyle biniyor. İntihar edecek bir kişi alerjisini düşünür mü? Babam iyilik yaptı. Diyecek çok şeyim var ancak mahkemede söyleyemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık D.A.'nın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporu istenmesi, duruşmaya katılmayan 2 tanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ihzar müzekkeresi çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca öldürülen taksici O.E.'nin çocuklarının davaya asaleten katılmasına ancak kızının yaşının küçük olması nedeniyle yerine annesinin vekalet etmesine de karar verip, duruşmayı erteledi.

TAKSİCİLERDEN DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası adına Başkan Celil Anık, duruşma çıkışı adliye önünde yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bazı şeyleri kabul etmiyor, gayet pişkin bir arkadaş. İnşallah bir sonraki duruşmada en ağır cezayı alır" dedi.

DHA