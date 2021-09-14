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İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismar

İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismar

Manisa'da 43 yaşındaki zanlı inşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin G., F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı.

Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin G. olduğunu tespit etti.

 Hüseyin G., arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., tutuklandı.

 

Etiketler inşaat istismar inşaat işçisi kız çocukları
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