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  4. 21 Ocak 2019 23:12

İnşaatta oynayan çocuklara büyük şok

Çorum'da uzun süredir inşaat halinde olan bir binada oyun oynayan çocuklar erkek cesedi buldu.

İnşaatta oynayan çocuklara büyük şok
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Çorum'da uzun süredir inşaat halinde olan bir binada oyun oynayan çocuklar, yüzünden vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin yanında bir adet tüfek buldu.
 
Çorum'un Osmancık ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatı katında tüfekle vurulmuş erkek cesedi bulundu.

CESEDİ GÖREN ÇOCUKLAR AİLELERİNE HABER VERDİ

Olay, Yazı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir inşaat halinde olan binada oynayan çocuklar çatı katında yerde yatan bir erkek cesedi buldu. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede tüfekle yüzünden vurulan ve tanınmayacak halde olan gencin yanında bir adet de tüfek bulundu.

POLİS EKİPLERİ CESEDİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Osmancık ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin İstanbul'da yaşayan Coşkun K.'ya ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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