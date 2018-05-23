İnsan babasına bunu yapar mı ?

Sivas'ta, çiftçi Turan M. (25), tartıştığı babası Ali M.'yi (55) av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Ali M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Gölü kenarındaki çiftlik evinde meydana geldi. Ali M. ile çiftçilik yapan oğlu Turan M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan M., evde bulunan av tüfeğini alıp, babasına ateş etti.

Karnının çeşitli bölgelerine saçma isabet eden Ali M. ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlıkgörevlileri, Ali M.'yi ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Ali M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Turan M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.