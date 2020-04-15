Instagram'da ''cinli'' şantaj!

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Hanife K., 2018'de Instagram üzerinden Harun A. ile tanıştı. Harun A., Hanife K.'ye cinler tarafından rahatsız edildiğini tespit ettiğini ve kendisinin tedavi edebileceğini söyledi. Samimiyetlerini ilerleten ikili bir süre sonra yüz yüze görüştü. Hanife K. kendisini bir iş adamı olarak tanıtan Harun A.'ya borç olarak 1 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 1 adet küpe, 1 adet altından harfli kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile birlikte 820 dolar ve 5 euro verdi.

Hanife K.'yi telefondan ekleyen engelleyen Harun A., daha sonra da 2 bin TL daha vermesi halinde borcu ödeyeceğini söyledi. Harun A., istediği paranın verilmemesi halinde Hanife K.'nin ailesini arayacağını ve aşk yaşadıklarını söyleyeceğini belirterek şantaj yapmaya başladı. Harun A., Hanife K.'ye "Pazartesi son gün. Şaka demiyorum ciddiyim. Parayı hazırla, 2000 TL" şeklinde tehdit mesajları attı. Hanife K., farklı tarihlerde 4 bin 500 TL daha para daha ödemek zorunda kaldı. Şantajların ardı arkası kesilmeyince Hanife K., polise şikayette bulundu. Suçlamaları kabul eden Harun A. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



