Dolar, Euro ve altın bayrama böyle giriyor

Bugün akşam başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasalardaki durgun hava devam ediyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri sürerken, altın kayıplarını toplamaya çalışıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Bugün itibariyle başlayacak olan ve kamu çalışanları için 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatili öncesinde haftanın son işlem gününde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine devam ederken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarındaki geri çekilme yerini yatay seyre bıraktı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146,2 milyar dolara yükseldi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri haftalık 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara çıktı. Merkez'in rezervleri en son 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,49 TL'den, Euro 34,88 TL'den, Sterlin 41,43 TL'den, Japon Yeni ise 20,58 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,29 TL'den, Euro 35,01 TL'den, Sterlin 41,49 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 311 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 412 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 952 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 242 TL'den, Gümüş ise 30,36 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 309 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 393 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 951 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 251 TL'den, Gümüş ise 30,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 67 bin 148 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 524 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,14 Dolar'dan işlem görüyor