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Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Uçakta mahsur kalan 3 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağı suya battı

Yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Uçakta mahsur kalan 3 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı.

3 personel kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada, "Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler Aydın yangın söndürme uçağı
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