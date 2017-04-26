İntihar eden genç kadının sevgilisinden şok sözler

Adana’da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti” diye ağlayarak feryat etti.

Olay, 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Ö. (27), erkek arkadaşı Samet G. ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yeyip Alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan Gamze Ö. ve Samet G. daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Ö., tekrar alkol alıp 01 T 2759 plakalı taksiye binip Çatalan Köprüsü’ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet G.'ye haber veren Gamze Ö. daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Ö.'yü aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Ö'nün ayrıldığı erkek arkadaşı Samet G., polislere, “Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas’ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya” diye ağlayıp feryat etti.

Seyhan Baraj Gölü’nde arama yapan sualtı polisleri ise gece suda bir şey bulamadıkları için aramaya sabah devam edeceklerini bildirerek olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.