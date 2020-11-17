İntihar eden kadın böyle kurtarıldı

Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren E.D., evinin tavanına bağladığı ip ile hayatını sonlandırmak istedi. Kendisini tavana asan 45 yaşındaki kadının seslerini duyan yakınları, E.D.’yi ipten kurtararak yere indirdi.

Ekipler tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.D.’nin olay esnasında boynunu kırdığı öğrenildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.