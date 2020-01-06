İntihar eden Sibel Ünli'nin ağabeyi: İnsanlar dış görüşünüyle dalga geçiyordu

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi 2 gün önce polise kayıp ilanında bulundu. Polis, üniversiteli genç öğrenciyi bulmak için çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Dün öğle saatlerinde Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde çanta gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın iki gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrenicisi Sibel Ünli'ye ait olduğunu tespit etti.

AYLAR ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM YÜREK DAĞLADI

Deniz polisinin de desteği denizde arama yapan polis ekipleri Ünli'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan cenaze olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ünli, 9 Ekim tarihli tweetinde "Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer bir hayatım da" paylaşımını yaptı.

"İNSANLIĞA SIĞMAYAN İFADELER ONU DERİNDEN ETKİLEDİ"

Genç kızın ölümü gündeme bomba gibi düşerken konuyla ilgili ağabeyi Aydın Ünli'den bir açıklama geldi. Sosyal medyadan gelen eleştirilerin kardeşini derinden sarstığını ifade eden ağabeyi, "Sosyal medyadan gelen ağır eleştiriler kardeşimi çok derinden etkiledi. Bu konu ile ilgili onunla sürekli konuşuyordum. İnsanlar onun dış görünüşü ile dalga geçiyorlardı. Hatta insanlığa sığmayacak kelimeler kardeşim için kullanılıyordu. Kardeşim üzülmesin diye 'özürlü' kelimesini asla evde bile kullandırtmazdım. Eksiklik hissetmesin diye bir şey söylemezdik. Bu olay hepimizin başına gelebilir, hepimiz bir engelli adayıyız. Ama sosyal medyada kardeşimin üzerine insanlığa sığmayan ifadelerin kullanılması onu çok derinden etkiledi" dedi.

"MAALESEF BAZI ŞEYLERİN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ"

Devletten yardım talebinde bulunduklarını belirten ağabeyi, "Maalesef kardeşim bazı şeylerin üstesinden gelemedi. Ona daha iyi şartlarda destek olabilecek imkânlarımız yoktu. Devletten ve sosyal kurumlardan yardım talep ettik. Ama yeterli olmadı ne yazık ki. Kardeşimizi kaybettik. Ailesi olarak keşke elimizden daha çok şey gelebilseydi" şeklinde konuştu.

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