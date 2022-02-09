İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin ele geçirildi; 4 gözaltı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo eroin yakalandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Koyulhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında İran'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeğinin arama sırasında otobüsün çeşitli yerlerine tepki vermesiüzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada 50 paket halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.