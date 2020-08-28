İşçi otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Mehmet İlik yönetimindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp, devrildi. Kazada yan yatan otobüsteki işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yol, kısmen kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Savcılık ve polis ekiplerinin kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz’un cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı. Otobüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü.