İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre feci kaza, ilçede Adanaoğlu Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen işçi taşıyan servis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı.

KALDIRIMA ÇARPARAK DURDU

Çarpmanın etkisiyle servis yolda çıkarak kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 15 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralıları Tarsus ve Mersin’de ki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA