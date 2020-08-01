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  4. 01 Ağustos 2020 21:54

İşçileri taşıyan kamyonet devrildi! 1 ölü, 17 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, koyun sağımında çalışan işçilerin taşındığı kamyonet devrildi. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bedel yaylasında koyun sağımında çalışan işçilerinin taşındığı kamyonet, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 17 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gürpınar ilçesi ve Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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