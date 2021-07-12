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  4. İşkenceci kadın kameralara yakalandı

İşkenceci kadın kameralara yakalandı

Adana’da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde çekildiği videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.

Etiketler köpek eziyet işkence hayvan
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