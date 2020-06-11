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  4. 11 Haziran 2020 21:47

İşkenceye uğrayan kadını baskın yapan polis kurtardı

Adana'da meydana gelen olayda bir kadına şiddet uygulandığı ihbarını alan polis ekipleri bir eve baskın yaptı. Baskın sonucunda işkence gören kadın kurtarılırken, yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İşkenceye uğrayan kadını baskın yapan polis kurtardı
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Adana’da polis, bir evde işkenceye uğradığı iddia edilen kadını baskın düzenleyerek kurtardı. Kadına işkence ettiği öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir kadının evde alıkonulduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, eve baskın düzenlendi. Baskında vücudunda kesikler ve darp izleri bulunan Semiha N. (28) isim kadın kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semiha N.'yi işkence ettiği öne sürülen şahıs ise mahallede yapılan arama çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

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