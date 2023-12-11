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İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

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Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul’da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. İSKİ’nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

Mega kentin barajlarındaki doluluk oranlarında son durum ise şöyle:

“Alibey Barajı; yüzde 50,89
Büyükçekmece Barajı; yüzde 25,05
Darlık Barajı; yüzde 56,86
Elmalı Barajı; yüzde 88,38
Istrancalar Barajı; yüzde 40,47
Kazandere Barajı; yüzde 13,53
Pabuçdere Barajı; yüzde 10,08
Sazlıdere Barajı; yüzde 21,08
Terkos Barajı; yüzde 23,67
Ömerli Barajı; yüzde 64,4"

Etiketler istanbul baraj istanbul barajları istanbul barajlarındaki son durum iski
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