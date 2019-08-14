İstanbul Havalimanı'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın (THY) iştiraki olan yer hizmetleri şirketi TGS'ye ait araç bakım atölyesindeki bir araç çalışanların üzerine düştü.

AirportHaber'de yer alan habere göre, yaşanan olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçinin de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen işçinin adının Mümin Özgül, hayatını kaybeden işçinin ise Erkan Sengül olduğu belirtildi.

Öte yandan havalimanı içinde 2 dakikalık mesafedeki ambulansın olay yerine 25 dakika sonra gelmesinin tepkilere neden olduğu kaydedildi.



