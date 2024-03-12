İstanbul trafiğinde bıçaklı, çekiçli kavga kamerada

İstanbul trafiğinde dün akşam iftar saatinde iki sürücü arasında çıkan bıçaklı ve çekiçli kavga bir başka araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda iftar saatinde trafikte kalan sürücüler arasında bıçaklı çekiçli kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da Ramazan ayının gelmesiyle trafik çilesi ikiye katlandı. Özellikle iftar saatinde artan trafik, sürücüler arasında gerilime neden oldu. E-5 Karayolu Esenyurt-Beylikdüzü yol ayrımında iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı. Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi. Çekiçle aracından inen sürücü, diğer şahsı tekmeledi. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İHA