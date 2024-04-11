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İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı

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Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 10.25 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme İETT durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, D.K. yönetimindeki Atakent-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsüne binmek istedi.

Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Durakta duran otobüse binen şahıs ‘neden arka kapıları açmıyorsun’ diyerek şoföre bağırıp hakaretler etti. Ardından şahıs 2 durak sonra Maslakçeşme durağında indi. Hırsını alamayan şahıs otobüsün aynasını yumruklayıp sileceklerini ve camını kırdı.

Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Otobüs şoförü D.K., cam kırıklarının üzerine gelmesiyle hafif şekilde yaralandı. Ardından şoför D.K. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öte yandan D.K., olay sonrası emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Küçükçekmece'de bir kişi, yolcu olarak bindiği İETT otobüsünün sileceğini ve camını kırarak kaçtı. Otobüs şoförü cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.

Olay anını anlatan otobüs şoförü D.K., "Yolcu olarak vatandaş arabaya binip neden arka kapıları açmıyorsun dedi. Araç zaten doluydu. Ben de 'arka kapı inmek için, ön kapıdan bineceğiz, arD.K. doğru ilerleyeceğiz' dedim. Daha sonra inen yolcular ile beraber o şahıs da indi. Hakaretler, küfürler etti. Araç dolu olduğundan dolayı 2 durak yolcu almadık devam ettik. Maslakçeşme durağına geldik. Aşağı indi önce aynamızı yumrukladı, sonrasında arabanın silecek camını kopardı. Hastaneye giderek darp raporunu aldık. Karakola da gittim şikayetçi oldum. Artık durumu yetkililere bildirdik" diye konuştu.

İHA

Etiketler İETT istanbul otobüs saldırı cam silecek
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