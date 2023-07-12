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  4. İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Esenyurt Pınar Mahallesi 1277. sokakta saat 08.30 sıralarında çıktı. Boşaltılan üç katlı bir binanın çatısından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir mahalle sakini,  "Bundan iki hafta evvel de yangın çıkıyordu. Mahalle sakinleri buranın yıkılmasını istiyor. Burası boş bina tinerciler geliyor herhalde. İki hafta önce de yine yanmıştı" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor. 

DHA

Etiketler istanbul yangın çatı
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