İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





