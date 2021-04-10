İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var
Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kadıköy'de 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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