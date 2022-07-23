İstanbul'da akılalmaz yasa dışı organ nakli operasyonu: 70 bin dolara böbrek...

İstanbul'da yasa dışı organ nakli operasyonunu detayları pes dedirtti. Endonezyalı iki kişi evli olduklarını iddia ederek böbrek nakli için özel bir hastaneden ameliyat tarihi aldı ancak ekiplerin müdahalesi ile yakayı ele verdi.

İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve karı koca olduklarını iddia eden Endonezyalı Dyah Indriati ile SteVen Matini'nin hastaneye sahte evrak verdikleri ve böbrek için 70 bin dolara anlaştıkları ortaya çıktı. Indriati, Matini ve aracı olan Aida Aida, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EVRAKLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Böbrek nakli olması gereken Endonezyalı SteVen Matini, İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurarak eşi Dyah Indriati 'nin kendisine böbreklerini vereceğini söyledi. Doku testlerini hastaneye gönderen Matini ile Indriati'nin böbrek nakli için bir sorun olmadığı tespit edilince ameliyat için tarih verildi. Ameliyat tarihi yaklaşınca Endonezya'dan Türkiye'ye gelen Matini ve Indriati'nin evraklarının sahte olduğu belirlendi.

AKILALMAZ PLAN

Matini ile Intriati'nin evli olmadığı, böbrek nakli olması gereken Matini'nin Aida Aida aracılığıyla Indriati ile tanıştığı, Endonezya'da yapılan testlerde tarafların dokularının uyduğu öğrenildi. Türkiye'de bir hastaneyle anlaşan Matini, Indriati'yi da eşi gibi göstermek için hazırladığı sahte evrakları hastaneye göndererek randevu aldı.

70 BİN DOLARA BÖBREK

Ameliyat tarihi yaklaşınca Türkiye'ye gelen tarafların ülkeye farklı zamanlarda giriş yaptıkları tespit edildi. Polis, Indriati'nin Matini'ye böbreğini 70 bin dolara sattığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Indriati, Matini ve onları bir araya getiren Aida'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Matini çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Indriati ve Aida tutuklanarak cezaevine gönderildi.