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İstanbul'da AVM'de yangın paniği

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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir AVM'nin yemek katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde bulunan AVLU 34 AVM’nin yemek katında bacalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM içerisinde açık olan kafe ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir AVM'nin yemek katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA

Etiketler istanbul arnavutköy avlu 34 AVM yangın
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