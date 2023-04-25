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İstanbul'da bavul dolusu sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da bavul dolusu sahte döviz ele geçirildi
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İstanbul Esenyurt'ta sahte para üretip piyasaya sürdüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin adresinde yapılan aramada, yüklü miktarda sahte dolar ve sahte euro ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir adreste sahte dolar ve euro üretildiği, daha sonra bu paraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 milyon 140 bin sahte dolar ve 100 bin sahte euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler istanbul esenyurt sahte para döviz dolar euro
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