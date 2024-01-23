İstanbul'da binanın balkonu çöktü; faciadan dönüldü

İstanbul Ataşehir'de 2 katlı binada bir dairenin balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın 1'nci katında bulunan dairenin balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Balkona ait molozlar kaldırıma dağılırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaldırıma şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

DHA