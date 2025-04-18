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İstanbul'da biri karavan 6 araç alev alev yandı

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İstanbul Tuzla'da akşam saatlerinde bir araçta başlayan yangın büyüyerek park halindeki diğer araçlara da sıçrayınca 5 araç ve 1 karavan alev alev yandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir dükkan önünde park halindeki bir araçta meydana gelen yangın büyüyerek kısa sürede park halindeki diğer araçlara ve bir karavana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri yangının meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı.

İddiaya göre olayın galeri sahibi ve failler arasında kaynaklanan bir husumet sonucu kundaklama suretiyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

İHA

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Etiketler istanbul Tuzla karavan yangın otomobil araç
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