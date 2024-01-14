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İstanbul'da cinayet gibi kaza! Metrelerce sürüklendi

İstanbul'da cinayet gibi kaza! Metrelerce sürüklendi
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İstanbul Üsküdar'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsüne yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otoyol trafiği, motosiklet sürücüsünün cenazesini kaldırılmasının ardından normale döndü. 

DHA

Etiketler üsküdar alkollü sürücü trafik kazası motosiklet
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