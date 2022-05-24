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  4. İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi

İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi

İstanbul'da dehşet! Sırtında zıpkınla yardım istedi

İstanbul Avcılar’da kardeşler arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Rıdvan Direk, tartıştığı ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Sırtına zıpkın saplanan bir kişi itfaiyenin müdahalesinden sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, saat 22.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yakınlarında meydana geldi. Üzengi Sokak’tan yaralı olarak gelen M.D.’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.D.'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı. Yaralı M.D., polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı.

 Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

DHA

Etiketler zıpkın avcılar istanbul kavga
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