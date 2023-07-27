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İstanbul'da denize giren genç boğuldu

İstanbul'da denize giren genç boğuldu
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İstanbul Sarıyer'de denize giren 29 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Kısırkaya Halk Plajı’nda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki O.K. bir süre sahilde oturduktan sonra denize girdi. Denizde ilerleyen K., yardım çığlıkları attıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Sesi duyarak yardıma koşan vatandaşlar O.K.’yi yarı baygın şekilde denizden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri O.K.'ye ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Bilinci kapalı olan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SARIYER’DE DENİZE GİRMEK 1 GÜNLÜĞÜNE YASAKLANDI

Sarıyer Kaymakamlığı, hava şartları nedeniyle, bugün ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından da yapılan duyuruda 'Alınan meteorolojik tahminler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ilçemiz Karadeniz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Etiketler sarıyer deniz boğulma
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