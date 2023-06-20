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İstanbul'da depremde en çok zarar görecek ilçesi açıklandı

İstanbul'da depremde en çok zarar görecek ilçesi açıklandı
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Beklenen büyük Marmara Depremi öncesinde İstanbul'da depremden en çok zarar görecek ilçesi belli oldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul-Marmara depremine çevrildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, Sözcü'ye Bakırköy'ün risk durumunu değerlendirdi:

"Bakırköy 29 km²'lik yüz ölçümüne sahip 15 mahallesi olan 229 bin nüfusu olan önemli ilçelerimiz arasında yer alır. Bakırköy'ü binalar açısından değerlendirecek olursak, toplam bina sayısının yüzde 84'ünün eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Bu binaların yüzde 53'ünün 1 ve 4 kat aralığında olduğunu, yüzde 91'inin de betonerme olarak inşa edildiğini, söyleyebiliriz. Zemini jeofiziksel olarak yorumlayacak olursak, maalesef Bakırköy'ün toplam yüz ölçümünün tamamında zeminin orta altı kötü olduğunu görüyoruz.

Bu mahallelerin Yeşilköy, Şenlikköy, Zuhuratbaba, Basınköy ve Kartaltepe mahalleleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın deprem analizi yaptırarak binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim."

(Kaynak)

Etiketler Serhat Durmuş istanbul depremi marmara depremi ilçe
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