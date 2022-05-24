İstanbul'da dev fabrikada yangın

İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.