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İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada

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İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter’da bulunan iki kız yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Fethiye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan scooter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle scooter’da bulunan iki kız yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaza güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin cadde üzerinde seyrettiği, scooter kullanan iki kızın ise ara sokaktan çıkarak motosikletin önüne atladığı görüldü.

İHA

Etiketler elektrikli scooter motosiklet
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