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İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı

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İstanbul Esenyurt'ta eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan bir kişi olay sonrasında intihar etti.

Esenyurt’ta eski karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ö.A., olay sonrası evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaralanan kadının hastanede tedavisi devam ederken Ö.A.'ın cenazesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi 926. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ö.A., eski eşi M.A.‘yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı. Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Ö.A., 904. Sokak'taki bodrum katta bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin sonunda Ö.A.'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü. Bıçaklanarak yaralanan M.A.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler eski eş saldırı kadına şiddet
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