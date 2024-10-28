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İstanbul'da evi tahliye eden yabancı kiracı, ev sahibine bomba bıraktı

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İstanbul'da ev sahibi ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık, kiracının evi tahliye etmesiyle sonuçlanırken, evi tahliye eden kiracının evin içerisinde bıraktığı bomba süsü verilmiş düzenek büyük korkuya yol açtı.

İstanbul Bağcılar’da kiracılar ayrıldıktan sonra tadilat için eve gelen usta, yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşadı.

Olay, Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1548. Sokak’ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın 2. katında kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişiler, bir süre önce evden ayrıldı.

İstanbul'da ev sahibi ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık, kiracının evi tahliye etmesiyle sonuçlanırken, evi tahliye eden kiracının evin içerisinde bıraktığı bomba süsü verilmiş düzenek büyük korkuya yol açtı.

Ev sahibi tadilat için boşaltılan eve usta çağırdı. Evin içinde kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar görünce büyük panik yaşayan usta, daire sahibine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yelekteki boruların içerisine inşaat malzemeleri konarak kablo ile bomba süsü verildiği belirlendi.

İstanbul'da ev sahibi ile kiracısı arasındaki anlaşmazlık, kiracının evi tahliye etmesiyle sonuçlanırken, evi tahliye eden kiracının evin içerisinde bıraktığı bomba süsü verilmiş düzenek büyük korkuya yol açtı.

Bina sakini Dilek Sezer, ’’Bina 3 katlı, üst katta yaşıyorlardı, ben giriş katta yaşıyordum. Bir bomba düzeneği kurmuşlar. Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Polis geldi, bizi evden çıkarttılar, binanın etrafını çevirdiler. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’ dedi.

İHA

Etiketler bomba bomba düzeneği istanbul bağcılar
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