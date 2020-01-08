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  4. 08 Ocak 2020 13:44

İstanbul'da evine icra memurları gelen vatandaş silah çekti!

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, evine gelen icra memurlarına silah çekti. İcra memurlarının polisten yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul'da evine icra memurları gelen vatandaş silah çekti!
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Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2282 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçlarından dolayı evine haciz gelen bir adam, karşısında avukat ve polisleri görünce kendisini kaybetti. Bir anda ortalığı birbirine katan adam, avukatları darp etmeye çalışıp ölümle tehdit etti. “Hepinizi öldüreceğim” diyerek yatak odasına yönelen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunan polislerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sokağa sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra eve ulaşıp ortalığı birbirine katan adamı etkisiz hale getirdi. Darp girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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