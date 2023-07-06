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İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir fabrikada yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

DHA

Etiketler esenyurt fabrika yangın
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