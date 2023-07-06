İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir fabrikada yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4.katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol