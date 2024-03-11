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İstanbul'da fabrikada büyük yangın

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İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. 

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

DHA

Etiketler Tuzla fabrika yangın
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