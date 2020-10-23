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  4. 23 Ekim 2020 17:48

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!

Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerin yandığı öğrenilen fabrikan çıkan duman kilometrelerce öteden görüldü.

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!
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Başakşehir'de plastik ham maddesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ittfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen dumanlar çevredeki ilçelerden de görülüyor.

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