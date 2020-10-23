İstanbul'da fabrikada korkutan yangın!

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Başakşehir'de plastik ham maddesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ittfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen dumanlar çevredeki ilçelerden de görülüyor.
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