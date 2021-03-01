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  4. 01 Mart 2021 10:24

İstanbul'da fabrikada patlama: Yaralılar var!

Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

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Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

 

DHA

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