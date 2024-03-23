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İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu

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İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şişli'de göreve giden motosikletli polisler kaza yaptı. Önleyici Hizmetler Şübe Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

 Kaza, dün 22.30 sıralarında, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde meydana geldi. Polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet virajı alamayarak beton bloklara çarptı.

İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kazada, Bor ağır yaralanırken, motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da Şişli'de göreve giden bir motosikletli polis kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaza anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada, Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görüyor. Şehit Polis Memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

 

DHA

Etiketler şehit yunus polis polis memuru kaza
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