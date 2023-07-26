İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü

İstanbul Kağıthane'de koku geldiği ihbarı üzerine bir eve giren ekipler, 56 yaşındaki Filipinli kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşayan kadının yaklaşık 1 hafta önce değerlendiriliyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 yıl önce yurda gelerek İbrahim E. ile evlenen 56 yaşındaki M.C.E., Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde yaşamaya başladı. Kadın, eşinin vefat etmesi sonrasında bir arkadaşıyla birlikte Ortabayır Mahallesi’ndeki eve yerleşti. Yıllar boyunca temizlik ve bakıcılık gibi işlerde hayatını sürdürmeye çalışan kadında yaklaşık 1 yıl önce psikolojik problemler baş gösterince işten ayrıldı. İşsiz kalması üzerine arkadaşlarının yardımlarını da kabul etmediği öğrenilen kadın, onlarla iletişimini de kopardı.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay günü yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan kadının yaşadığı daireden yoğun koku gelmesi üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girdi. Kadının hareketsiz durdurduğunu gören polis, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

“Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu”

Ölen kadının bir arkadaşı, “Bu çok iyi bir kadındı. Onun kocası vefat etmişti. Daha önceden de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde oturuyorlardı. Kocasının vefat etmesi sonrasında buraya taşındı ve bir süre arkadaşlarıyla yaşadı. Arkadaşı gidince tek başına kaldı. Biz her zaman onun yanına geliyorduk. Onunla konuşmaya çalışıyorduk ama bizi kovuyordu. Biz ona yemek götürüyorduk yemiyordu. Bize, ‘Siz gidin size ihtiyacım yok’ dedi. Bunun kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlardı ama istemiyordu. Biz elimizden geleni yardımı yapmaya çalıştık ancak kabul etmedi. O yüzden hiç kimsenin suçu yok” dedi.



Ekiplerin ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan kadının 1 yıl önce işten ayrıldığı öğrenildi.

İHA