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  4. 28 Mart 2018 07:24

İstanbul'da gece kulübü önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ortaköy'de gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İstanbul'da gece kulübü önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İHA

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