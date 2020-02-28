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  4. 28 Şubat 2020 04:06

İstanbul'da gemi kazası! İki gemi çarpıştı

İstanbul'un Tuzla ilçesi açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Gemideki 13 personel tahliye edildi.

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Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Olay,  dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 personel kurtarıldı

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle  su alan 2 gemide bulunan  13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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