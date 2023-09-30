İstanbul'da genç kadının sır ölümü

İstanbul'da stajyer avukat olduğu öğrenilen genç bir kız doğum gününde çalıştığı plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kartal’da bulunan bir plazada meydana geldi. İddiaya göre, bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Kübra N.A., çalıştığı plazanın 11. katından aşağı düştü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Doğum günü olduğu öğrenildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler esnasında stajyer avukat N.A.’nın doğum gününde hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

"Büyük bir gürültü koptu"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini S.Ş., "Evde oturuyorduk, büyük bir gürültü koptu. Sonra komşular aradı. Yukarıdan biri atlamış aşağı dedi. Ambulans ekipleri geldi. Vefat etmiş herhalde Allah ailesine sabır versin" dedi.

"Maalesef acı manzarayla karşılaştık"

Bir diğer vatandaş A.K. ise, "Biz karşı binada oturuyoruz. Bir ses duyduk, patlama sesi gibi. Hemen cama çıktık, olay yerini gördük. Maalesef acı manzarayla karşılaştık. Üst kattan düştüğünü gördük. Cam sesi geldi. Herhalde bir yere çarpıp tekrar düşüyor. Böyle acı bir olaya şahit olduk maalesef" diye konuştu.

İHA