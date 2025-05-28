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İstanbul'da güpegündüz milyonluk silahlı gasp kamerada

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İstanbul Bağcılar’da yüzü maskeli saldırganlar 2 kişiyi silahla gasp etti. İçerisinde yaklaşık 4 milyon TL bulunan çantayı alarak kaçan şüphelilerin gasp anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2442. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin sahibi Fırat K. ve çalışanı Göktuğ K., bankadan çek bozdurduktan sonra toplam 6 milyon lirayı başka bir bankaya yatırmak üzere gittikleri sırada, yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. 

Saldırıdan önce yol üzerinde bekleyen şüpheliler, iki kez havaya ateş ettikten sonra içerisinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. 

Para sahiplerinden biri ise, korkuyla bir iş yerine sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. 

Yapılan saldırı ile ilgili olaya karışan 4 şüpheliden Cemal K., Mehmet Ali S. ve Ferhat B. paralarla birlikte kısa sürede yakalandı. Diğer şahsın yakalanması için yakalanma çalışmaları sürüyor.

İHA

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Etiketler gasp silahlı gasp maskeli gaspçılar istanbul bağcılar banka bankanın önü
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